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Студенты Старобельского факультета намерены продолжить обучаться очно

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Игорь Черныш заявил, что пока защита выпускных квалификационных работ происходит в дистанционном формате.

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Студенты Старобельского факультета (филиала) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) после теракта ВСУ 22 мая намерены продолжить очное обучение в стенах заведения, заявил ТАСС заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Старобельского факультета Игорь Черныш.

«Дети хотят учиться. Было родительское собрание и очень многие дети изъявили желание приступить в новом учебном году к очному обучению. Не к дистанционному, а именно к очному. И все это говорит о том, что настроены дальше получить образование, настроены здесь учиться в Старобельске», — отметил преподаватель.

Заведующий кафедрой добавил, что на сегодняшний день защита выпускных квалификационных работ происходит в дистанционном формате.

Ранее ТАСС сообщал, что первые 12 заявлений на поступление на Старобельский факультет в 2026 году уже приняты.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета ЛГПУ подверглись удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.