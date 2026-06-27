Студенты Старобельского факультета намерены продолжить обучаться очно

«Дети хотят учиться. Было родительское собрание и очень многие дети изъявили желание приступить в новом учебном году к очному обучению. Не к дистанционному, а именно к очному. И все это говорит о том, что настроены дальше получить образование, настроены здесь учиться в Старобельске», — отметил преподаватель.