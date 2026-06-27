Студенты Старобельского факультета намерены продолжить обучаться очно

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Студенты Старобельского факультета (филиала) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) после теракта ВСУ 22 мая намерены продолжить очное обучение в стенах заведения, заявил ТАСС заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Старобельского факультета Игорь Черныш.
«Дети хотят учиться. Было родительское собрание и очень многие дети изъявили желание приступить в новом учебном году к очному обучению. Не к дистанционному, а именно к очному. И все это говорит о том, что настроены дальше получить образование, настроены здесь учиться в Старобельске», — отметил преподаватель.
Заведующий кафедрой добавил, что на сегодняшний день защита выпускных квалификационных работ происходит в дистанционном формате.
Ранее ТАСС сообщал, что первые 12 заявлений на поступление на Старобельский факультет в 2026 году уже приняты.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета ЛГПУ подверглись удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.