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В Хабаровске на улице Менделеева больше пяти часов тушили двухэтажный нежилой барак

Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципалитетах Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на четыре техногенных пожара, два из которых случились в жилье. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, самым крупным стало возгорание в Хабаровске на улице Менделеева. Там загорелся двухэтажный нежилой дом барачного типа. Огонь охватил 80 квадратных метров. Борьба с пламенем заняла у огнеборцев пять с половиной часов. Пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

За сутки в регионе зафиксирован один пал сухой растительности. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались пять раз. На туристических маршрутах зарегистрировано три группы общей численностью 18 человек.

Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 17−19 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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