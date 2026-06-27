Супруги в США обвиняются в смерти сына от ожирения из-за отсутствия медпомощи

На момент смерти семилетний ребенок весил 116 килограммов при росте 127 сантиметров (здоровый вес для такого возраста — от 23 до 33 кг). Следствие установило, что мальчик никогда не посещал школу и за всю жизнь был у врача лишь один раз, несмотря на наличие медицинской страховки. Родителям также предъявлены обвинения в жестоком обращении, говорится в сообщении.