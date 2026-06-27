Супруги в США обвиняются в смерти сына от ожирения из-за отсутствия медпомощи

В американском штате Мичиган супругам Дэмиену и Джессике О’Брайен предъявлены обвинения в убийстве второй степени после смерти их семилетнего сына, который годами не получал медицинской помощи и страдал тяжелым ожирением. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет New York Post.
По данным прокуратуры, смерть мальчика стала результатом «исключительного и чудовищного пренебрежения» со стороны родителей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала дилатационная кардиомиопатия, развитию которой способствовало тяжелое ожирение.
На момент смерти семилетний ребенок весил 116 килограммов при росте 127 сантиметров (здоровый вес для такого возраста — от 23 до 33 кг). Следствие установило, что мальчик никогда не посещал школу и за всю жизнь был у врача лишь один раз, несмотря на наличие медицинской страховки. Родителям также предъявлены обвинения в жестоком обращении, говорится в сообщении.
Ранее в Сент-Луисе 29-летнюю Саушу Майерс арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми после того, как в ее доме обнаружили истощенных дочерей. У 20-месячной девочки отсутствовал пульс — в больнице констатировали смерть. Ребенок весил всего 4,5 килограмма (меньше половины нормы) и был покрыт пролежнями.