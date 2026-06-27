Садовод Туманов рассказал о способе уничтожить борщевик раз и навсегда

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в эксклюзивном комментарии aif.ru подробно объяснил, какой способ борьбы с борщевиком Сосновского на самом деле является эффективным — как на приусадебных участках, так и вдоль автомобильных дорог.
По его мнению, ключ к успеху кроется не в инновационных и дорогих методах, а в системном уходе и понимании биологии этого растения.
Специалист раскритиковал термин «борьба», противопоставив ему понятие «работа». Туманов отметил, что борщевик — это сорняк брошенных или неиспользуемых территорий, и там, где ведется постоянная хозяйственная деятельность, он исчезает естественным путем.
«Я привожу в качестве примера Горьковское шоссе, где раньше был большой борщевик. Потом там просто вычистили весь кустарник, и стали проходить раз в неделю или в две трактором “Беларусь” с косилкой. Он просто окашивает эту территорию. И получился симпатичный газон, где ни борщевика нет, ни редколесья с мусором, а именно зеленая травка хорошая», — рассказал Туманов.
Он подчеркнул, что аналогичный подход должен применяться и на дачных участках, и на неудобьях. Если косить растение разово и нерегулярно, это только усугубляет проблему: сорняк переходит в разряд многолетников и наращивает корневую систему.
«После одного или двукратного скашивания он становится многолетником. Поэтому неумелая работа с борщевиком — это хуже, чем не работать вообще. Рецепт прост: это элементарный регулярный уход. Если место постоянно скашивается, борщевик там не будет расти никогда. И золотарник не будет расти, и другие инвазивные виды», — подчеркнул Туманов.
Он также обратил внимание, что на обычной даче можно истощить корневую систему сорняка без всякой химии, просто не давая листьям заниматься фотосинтезом.
«Вы приехали, срезали его, а через неделю он опять разворачивает розетку. Вы берете тяпку и опять его стяпываете. У него не бесконечные запасы питательных веществ под землей, ему нужен фотосинтез. Пусть он погибнет не с третьего, а с пятого раза, но он погибнет», — подытожил Туманов.
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