Садовод Туманов рассказал о способе уничтожить борщевик раз и навсегда

«Я привожу в качестве примера Горьковское шоссе, где раньше был большой борщевик. Потом там просто вычистили весь кустарник, и стали проходить раз в неделю или в две трактором “Беларусь” с косилкой. Он просто окашивает эту территорию. И получился симпатичный газон, где ни борщевика нет, ни редколесья с мусором, а именно зеленая травка хорошая», — рассказал Туманов.