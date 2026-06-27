DJ Smash на Татышеве, бесплатный концерт кубинской певицы и «История игрушек 5» в кино: чем заняться на выходных в Красноярске

В эти выходные Красноярск продолжат остужать дожди.
Ночью с пятницы на субботу, 27 июня, ожидаются осадки. Утром также будет дождь с грозой при температуре +19 °C. Днем воздух прогреется до +24 °C, вечером станет еще теплее — до +25 °C, но грозы и дожди продолжатся. Осадки прекратятся только к ночи.
В воскресенье, 28 июня, утром будет облачно и +20 °C. К 10:00 начнется небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 °C. К 22:00 температура опустится до +20 °C, осадки прекратятся.
«История игрушек 5».
Где: Кинокомплекс «Луч», улица Карла Маркса, 149.
Когда: 27 и 28 июня.
Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой — планшетом «ЛилиПад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает всё больше её времени.
«Малыш-каратист».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», «Синема-парк», Mori cinema.
Когда: 27 и 28 июня.
Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.
День молодёжи.
Где: по всему городу.
Когда: 27 и 28 июня.
В День молодежи в Красноярске подготовили фестивали, выставки, мастер-классы, кинопоказ и благотворительные акции.
Главной площадкой праздника станет Татышев-парк. Там подготовят мастер-классы, выступления молодежных коллективов, ярмарку сибирских брендов, семейный пикник, интерактивные площадки, оркестровое караоке и регистрацию браков для молодых пар. Приглашенный артист — DJ Smash.
С 27 по 28 июня в Красноярске пройдет третий Книжный фестиваль на Енисее. В программе более 50 мероприятий, среди них встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, лекции, концерты и финал поэтического конкурса «Король поэтов».
Кроме того, 28 июня в Музейном центре «Площадь Мира» состоится фестиваль «Перерыв». Гостей ждут экскурсии, перформансы, мастер-классы, арт-маркет, музыкальная программа и летнее кафе.
Квартет Игоря Бутмана.
Где: Конгресс-холл СФУ, проспект Свободный, 82 ст9.
Когда: 27 июня.
Приготовьтесь к вечеру, наполненному виртуозной импровизацией, глубокими мелодиями и неповторимой атмосферой настоящего джаза.
С 1999 года Квартет Игоря Бутмана — настоящий бренд отечественного джаза. Более двадцати пяти лет они с триумфом представляют российское музыкальное искусство на самых престижных джазовых фестивалях и в лучших концертных залах мира. Квартет выступал перед главами более 30 стран в Кремле, включая президента России Владимира Путина, президента США Билла Клинтона, председателя КНР Цзян Цзэминя, президента Сербии Александра Вучича, президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву и многих других.
Илиана Санчез и её оркестр.
Где: Фанпарк «Бобровый лог», улица Сибирская, 92.
Когда: 27 июня.
Илиана Санчез — кубинская певица, финалистка шоу «Голос». Её голос — это солнце, ритм и настроение Кубы, которое сразу хочется забрать с собой в лето.
На главной сцене Фанпарка на бесплатном концерте она представит авторский проект «Илиана Санчез и её Оркестр». Вместе с виртуозными музыкантами с Кубы и из России прозвучат зажигательные латино-ритмы, авторские композиции и мировые хиты на испанском языке: «Besame Mucho», «Quizas, Quizas», «Oye Como Va», «Conga». После концерта гостей ждет JAZZ DANCE PARTY — танцевальный мастер-класс от школы джазового танца Игоря Краглика.
Всё! Финита… ля СЕЗОН!
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 27 июня.
Большой праздничный концерт, с оркестром, чтобы ярко закрыть театральный сезон и отправиться вместе в жаркое лето!
Будут не только вспоминать самые счастливые мгновения, смотреть яркие номера из премьерных спектаклей, но и покажут, как они создавались. Вас ждёт концерт с торжественным выходом всей труппы театра в финале. В фойе для вас особая программа — музыка, фотолокации по мотивам всех спектаклей уходящего сезона, гастролокация от ресторана La Famille, коктейли от ресторана 0.75 please, сувениры на память от театра, с любовью.
Фигурное управление мотоциклом.
Где: Центр технических видов спорта «Сибирь», улица Рейдовая, 43 А.
Когда: 27 июня.
В субботу, 27 июня, состоится чемпионат Красноярского края по фигурному управлению мотоциклом. Будут участвовать спортсмены из Красноярского края, а также из Новосибирска, Томска, Иркутска и Кемерова. Вход свободный.
Дискогриб.
Где: Музей «Площадь Мира», площадь Мира, 1.
Когда: 27 июня.
Занятие посвящено созданию светоотражающего интерьерного арт-объекта из пенопластовой заготовки и зеркальной мозаики. Каждый участник последовательно выкладывает фрагменты ножки и шляпки.
В результате создаётся объект, который при дневном освещении даёт мягкие блики — стены и потолок покрываются множеством мелких светлых пятен, меняющихся при движении солнца. При направленном луче от фонарика или настольной лампы возникают подвижные зайчики: их россыпь можно сознательно направлять, поворачивая гриб.
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