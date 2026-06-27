DJ Smash на Татышеве, бесплатный концерт кубинской певицы и «История игрушек 5» в кино: чем заняться на выходных в Красноярске

Будут не только вспоминать самые счастливые мгновения, смотреть яркие номера из премьерных спектаклей, но и покажут, как они создавались. Вас ждёт концерт с торжественным выходом всей труппы театра в финале. В фойе для вас особая программа — музыка, фотолокации по мотивам всех спектаклей уходящего сезона, гастролокация от ресторана La Famille, коктейли от ресторана 0.75 please, сувениры на память от театра, с любовью.