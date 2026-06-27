В Кудымкаре ребёнок получил компенсацию после нападения собаки

Как отмечается, нападение отразилось не только на здоровье ребёнка, но и на его эмоциональном состоянии. После случившегося мальчик стал бояться выходить на улицу, испытывал тревогу и раздражительность. В связи с этим в суд был подан иск о взыскании компенсации морального вреда.