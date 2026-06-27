Минпросвещения хочет ввести изменения в школьных кабинетах: вот что в них появится

«В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — эта работа охватит более 22 тысяч школ», — сказал министр РИА Новости, добавив, что в 2025 году школы получили тактические тренажёры, комплексы гражданской обороны и средства защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины. Также необходимое оснащение получили аудитории для уроков труда.