Минпросвещения хочет ввести изменения в школьных кабинетах: вот что в них появится

В российских школах формируется единое образовательное пространство. Об этом процессе рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Речь идёт об оснащении всем необходимым оборудованием кабинетов физики, ИЗО, музыки, математики, химии и биологии. На это отводится два года.
«В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — эта работа охватит более 22 тысяч школ», — сказал министр РИА Новости, добавив, что в 2025 году школы получили тактические тренажёры, комплексы гражданской обороны и средства защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины. Также необходимое оснащение получили аудитории для уроков труда.
В 2027 году будут оснащены кабинеты математики, химии и биологии, сказал Кравцов, уточнив, что средства обучения и воспитания закупаются в рамках субсидий.
Также Минпросвещения анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии (10−11) и труду (5−9).
Напомним, в школах РФ с 2027 года изменится программа для старших классов.
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