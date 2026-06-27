Почти 80% жителей Красноярска проверяют работодателей

Согласно данным исследования, организованного экспертами сервиса по поиску работы и подбору персонала, 78% жителей Красноярска изучают информацию о потенциальном работодателе перед отправкой резюме или визитом на собеседование. В то же время 12% опрошенных не интересуются сведениями о компании. К процессу поиска работы мужчины относятся более основательно: 83% из них проводят такую проверку, тогда как среди женщин этот показатель составляет 73%. Кроме того, респонденты в возрасте от 35 до 45 лет делают это несколько чаще (80%) по сравнению с более молодыми соискателями и представителями старшего поколения (76%). Уровень дохода напрямую влияет на осмотрительность кандидатов: если среди тех, чей заработок не превышает 150 тысяч рублей, сведения о работодателе проверяют 68% респондентов, то в группе с более высоким доходом этот показатель достигает уже 88%. Наиболее распространенная тактика проверки — чтение отзывов персонала и просмотр «черных списков». К такому методу прибегают 70% участников опроса.