Из крымского лагеря «Артек» вывезли отдыхающих в связи с приостановкой оздоровительной кампании

Всех отдыхающих вывезли из лагеря «Артек». Детей организованно отправили домой или в аналогичные оздоровительные центры. Вывоз отдыхающих завершен. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
В ведомстве напомнили, что вывоз детей из лагеря осуществлялся в связи с приостановкой оздоровительной кампании в Крыму. Некоторых отдыхающих направили в лагеря Краснодарского края.
«Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра (МДЦ) “Артек” в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании», — сказано в материале.
При этом работа в этом направлении в регионе еще не закончена. Продолжается выезд детей из трех других крымских лагерей. Все они загородного типа. Выезд детей продолжается как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.
В Крыму в ближайшее время планируют уменьшить объемы временных отключений электричества. Такая возможность будет благодаря задействованию резервных схем подачи энергии. Инфраструктура полуострова получила повреждения из-за массированной атаки 24 июня. Специалисты продолжают проводить аварийно-восстановительные работы на объектах.
В пятницу, 26 июня, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают власти, это необходимо для эффективного решения экономических и других вопросов. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно реализовывать меры по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.
Прошлой ночью Крым вновь подвергся беспилотной атаке. Удары ВСУ отражены. Атака на российские регионы 26 июня стала самой массированной в 2026 году. Средства ПВО перехватили 660 украинских беспилотников над акваториями двух морей и территориями 13 субъектов. Дроны ликвидированы над Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями. Кроме того, массированной атаке подвергся Московский регион. На подлете к столице сбили не менее 50 БПЛА.