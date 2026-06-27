Садовод Туманов оценил идею уничтожения борщевика с помощью беспилотников

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов скептически оценил инициативу по поиску и уничтожению ядовитых зарослей борщевика Сосновского с помощью беспилотных летательных аппаратов и ультрафиолетовых ламп в темное время суток. Ранее об этом появилась информация в СМИ. По мнению специалиста, подобные предложения исходят не от специалистов-практиков.
Как отметил Туманов в эксклюзивном комментарии aif.ru, проблема заключается в том, что яркие «инновационные» идеи подменяют собой рутинную, но абсолютно необходимую работу. Он пояснил, что при грамотном хозяйствовании для обнаружения зарослей не нужны спутники или дроны, так как все локации давно известны местным жителям.
«Это придумали не ученые, а пиарщики. Ученый бы такого не придумал. Никак не оцениваю эту идею, кроме как глупость. Не надо искать сложные и дорогие пути решения проблемы, когда есть простые. Все места, где растет борщевик, достаточно легко определяются. Я на своей даче, в Павлово-Посадском районе, все эти места очень хорошо знаю. Без всяких дронов нарисую на карте, где он есть, а где нет», — сказал Туманов.
Садовод добавил, что разговоры о применении высоких технологий в борьбе с борщевиком ведутся уже много лет, однако реального результата не приносят, оставаясь лишь темой для обсуждения в медиапространстве.
«Чем более инновационная идея, тем быстрее про нее журналисты рассказывают. А вот обычная простая работа — это не сенсация. Просто работать — не сенсация. Но именно регулярное окашивание работает и решает проблему. Я слышу разговоры про дроны уже лет пятнадцать, и все как-то до реализации не доходит», — заключил Туманов.
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