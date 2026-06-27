Садовод Туманов оценил идею уничтожения борщевика с помощью беспилотников

«Это придумали не ученые, а пиарщики. Ученый бы такого не придумал. Никак не оцениваю эту идею, кроме как глупость. Не надо искать сложные и дорогие пути решения проблемы, когда есть простые. Все места, где растет борщевик, достаточно легко определяются. Я на своей даче, в Павлово-Посадском районе, все эти места очень хорошо знаю. Без всяких дронов нарисую на карте, где он есть, а где нет», — сказал Туманов.