Тревожная кнопка появится на «Госуслугах»

Более того, вводится финансовая ответственность провайдеров. Если мошенники смогли похитить деньги у клиента из-за того, что оператор связи не заблокировал вовремя подозрительный номер или проигнорировал признаки мошенничества, компания будет обязана возместить пострадавшему весь ущерб. Основанием для выплаты послужит постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор докажет, что действовал строго по регламенту и соблюдал все требования закона, он освобождается от ответственности.