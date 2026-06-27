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Тревожная кнопка появится на «Госуслугах»

В рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, подписанного президентом России Владимиром Путиным, вводится ряд новых механизмов, направленных на защиту граждан от финансовых преступлений.

Источник: ДЕЙТА

Ключевым элементом этой инициативы стала так называемая «тревожная кнопка», интегрированная в портал «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU. Теперь любой гражданин, столкнувшийся с подозрительными действиями или ставший жертвой мошенников, сможет оперативно подать сигнал.

При нажатии на эту кнопку, сообщение автоматически поступает в единую государственную информационную систему, что служит триггером для мгновенной реакции. Банки, операторы связи и правоохранительные органы получают уведомление о том, что конкретный человек подвергся атаке. Это позволяет оперативно заблокировать счета, приостановить подозрительные операции и начать расследование.

Для повышения доступности этой функции обсуждается возможность внедрения аналогичных кнопок в других приложениях, в частности, в «Максе» и в банковских сервисах.

Закон также существенно усиливает ответственность операторов связи. Теперь они обязаны не просто предоставлять услуги связи, но и активно выявлять номера, которые используются для совершения противоправных действий. При обнаружении такого номера, оператор обязан передать данные в систему и незамедлительно приостановить его обслуживание, чтобы пресечь дальнейшую преступную деятельность.

Более того, вводится финансовая ответственность провайдеров. Если мошенники смогли похитить деньги у клиента из-за того, что оператор связи не заблокировал вовремя подозрительный номер или проигнорировал признаки мошенничества, компания будет обязана возместить пострадавшему весь ущерб. Основанием для выплаты послужит постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор докажет, что действовал строго по регламенту и соблюдал все требования закона, он освобождается от ответственности.