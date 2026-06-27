Четверо детей стали умерли от жары во Франции, трое из них задохнулись в машинах

Во Франции от аномальной жары погибли четыре ребенка. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает The Guardian.
В Марселе скончался 18-месячный ребенок в отделении неотложной помощи после того, как его нашли в машине в состоянии гипертермии. Предположительно, отец забыл сына в автомобиле, когда должен был отвезти его в детский сад.
В пригороде Парижа был найден мертвым трехлетний мальчик, который забрался в машину и оказался запертым из-за сработавшей блокировки дверей. Еще двое детей — двух и четырех лет — были найдены мертвыми в семейном автомобиле на парковке жилого дома.
Кроме того, сообщается о 55 утонувших, которые пытались спастись от аномальной жары. Власти призывают граждан быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра в машинах в жаркую погоду, говорится в сообщении.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило в понедельник, 22 июня, красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за того, что в стране ожидается повышение температуры до плюс 38 градусов.