Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июня

У Весов хорошее время для взаимодействия с государственными органами, оформления документов и заключения договоров. Ответы на вопросы, которые долгое время оставались без ответа, найдутся легко. Коллеги и друзья могут оказать помощь в решении некоторых задач. Не рекомендуется в этот день давать или брать в долг.