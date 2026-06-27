Ответные удары выжгли боевиков: Киев столкнулся со страшным после атак РФ

В ночь на 26 июня силы ПВО сбили 660 беспилотников над регионами России. Это крупнейшая ночная атака дронов с начала специальной военной операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае — 556 сбитых БПЛА.
Все беспилотники были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны, а мощный ответ последовал незамедлительно.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой ответ ждёт Киев. По его словам, это была спланированная массированная атака, но российская ПВО сработала на все сто процентов.
География атаки: от Воронежа до Подмосковья.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 26 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Астраханской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и другими регионами РФ.
Ещё 46 беспилотников были сбиты утром 26 июня. Один из масштабных налётов пришёлся на Тульскую область.
Глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что над Тульской областью уничтожили 174 беспилотника. В результате атаки пострадала женщина, повреждены частный дом, линия электропередач и промышленное предприятие.
Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице сбили 47 украинских беспилотников, ещё одну атаку отразили в подмосковной Истре.
В Воронежской области беспилотная опасность действовала почти всю ночь, губернатор Александр Гусев сообщил, что над двумя городскими округами и пятью районами региона было уничтожено 14 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
Откуда летели дроны.
«Все дроны для атак на российские регионы летят с территории Украины. Эти беспилотники способны пролетать достаточно большие расстояния и нести большое количество взрывчатки — до 40 килограммов. Они летят из Сумской и Черниговской областей. Если летят со скоростью 200 км в час, то долетают часа за три или меньше. Для наведения используют искусственный интеллект, Starlink», — пояснил Дандыкин.
По его словам, беспилотники в сторону названных российских регионов запустили примерно с одной и той же украинской территории.
Эксперты ранее не раз отмечали, что боевики ВСУ могут запускать беспилотники одним массивом, а после — они разделяются в направлении разных российских регионов. Однако даже эта тактика не помогла ВСУ. Российские военные успешно отражают все атаки.
Жёсткий ответ Киеву.
Киев ждёт жёсткий ответ за атаки беспилотников на российские регионы. Некоторые удары уже поразили важные объекты боевиков по всей Украине.
«Ответ на подобные атаки должен быть один. Нужно бить, бить и еще раз бить по ВСУ. Они продолжают наносить удары и не отставляют попыток прорваться с помощью дронов. Воронежу досталось, Туле. Они выбирают знаковые города и пытаются по ним бить», — подчеркнул военный эксперт.
Околовоенные Telegram-каналы на фоне атак украинских беспилотников сообщили о мощных взрывах на Украине. Прилёты были зафиксированы на объектах ВСУ в Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях. На опубликованных в сети кадрах заметны огромные столбы дыма и сильные пожары.
Уничтожение инфраструктуры ВСУ.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, авиабомбы ФАБ-500 разнесли вражеские позиции в разных районах Украины.
Тремя авиабомбами нанесён удар по пункту временной дислокации морпехов ВСУ в районе населённого пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Четырьмя авиабомбами ударили по пункту управления БПЛА в районе населённого пункта Грузское в ДНР. Двумя авиабомбами — по пункту управления БПЛА в Сумской области.
Расплата неизбежна.
Киев попытался нанести массированный удар по российским регионам, но потерпел провал. 660 беспилотников были сбиты, а ответные удары накрыли объекты ВСУ по всей стране. Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины, и каждый новый удар приближает победу.
Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. И этот раз не стал исключением. Россия продолжит защищать свои территории и отвечать на удары.