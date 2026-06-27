Ответные удары выжгли боевиков: Киев столкнулся со страшным после атак РФ

«Все дроны для атак на российские регионы летят с территории Украины. Эти беспилотники способны пролетать достаточно большие расстояния и нести большое количество взрывчатки — до 40 килограммов. Они летят из Сумской и Черниговской областей. Если летят со скоростью 200 км в час, то долетают часа за три или меньше. Для наведения используют искусственный интеллект, Starlink», — пояснил Дандыкин.