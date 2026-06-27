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Развожаев: в Севастополе отражают атаку БПЛА ВСУ

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.

Губернатор уточнил, что военнослужащие РФ ликвидировали два БПЛА украинских войск в Балаклавском районе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе», — написал Развожаев в Telegram.

Напомним, в воскресенье российские военные ликвидировали четыре беспилотника украинских войск.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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