Развожаев: в Севастополе отражают атаку БПЛА ВСУ

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.
Губернатор уточнил, что военнослужащие РФ ликвидировали два БПЛА украинских войск в Балаклавском районе.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе», — написал Развожаев в Telegram.
Напомним, в воскресенье российские военные ликвидировали четыре беспилотника украинских войск.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.