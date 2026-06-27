Садовод Туманов рассказал о необычной особенности борщевика

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов подробно рассказал, чем именно опасен борщевик Сосновского для человека, и объяснил, что страх перед этим сорняком зачастую основан на непонимании механизма его воздействия на кожу.
Как он объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru, само по себе растение не является ядовитым, а тяжелые поражения возникают исключительно при контакте с солнечным светом.
Эксперт призвал не демонизировать сорняк безосновательно и напомнил о его съедобной истории.
«Борщевик Сосновского неядовитый. Никого он не обжигает, он делает кожу беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами. Выделяемые им вещества — фуранокумарины — способствуют солнечному ожогу. Тот ожог, который вы получаете, — это именно солнечный ожог, просто кожа становится беззащитной. Поэтому, если вы знаете, как с ним поступать, никакого ожога не будет», — разъяснил Андрей Туманов.
В подтверждение своих слов эксперт рассказал, что не боится контактировать с растением без защиты, соблюдая элементарные правила гигиены.
«Можете найти в интернете, как я показываю на себе: хлещусь веником из борщевика по голому торсу, как в бане. И на следующий день предоставляю доказательства, что я живенький и здоровенький. Потому что сразу после этого я закрылся от солнца, а потом пошел и принял душ. Я на нескольких передачах даже ел борщевик, чтобы показать — это не яд. На редкость противно, но я же не отравился», — сообщил Туманов.
Что касается других садоводов и дачников, он посоветовал работать с борщевиком в плотной одежде, по возможности в пасмурную погоду или тщательно закрывать кожу, после работы немедленно смывать сок сорняка, если он попал на открытые участки. При соблюдении этих мер, по его заверению, борщевик безопасен.
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