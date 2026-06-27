Садовод Туманов рассказал о необычной особенности борщевика

«Можете найти в интернете, как я показываю на себе: хлещусь веником из борщевика по голому торсу, как в бане. И на следующий день предоставляю доказательства, что я живенький и здоровенький. Потому что сразу после этого я закрылся от солнца, а потом пошел и принял душ. Я на нескольких передачах даже ел борщевик, чтобы показать — это не яд. На редкость противно, но я же не отравился», — сообщил Туманов.