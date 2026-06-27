Кабо-Верде сыграло вничью с Саудовской Аравией и вышла в play-off без единой победы

Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Групповой этап чемпионата мира завершается завтра — в play-off выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.