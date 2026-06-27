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Кабо-Верде сыграло вничью с Саудовской Аравией и вышла в play-off без единой победы

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в финальном туре группового этапа ЧМ-2026. Игра закончилась со счетом 0:0. По итогам матчей в группе H Испания заняла первое место с семью очками, Кабо-Верде — второе с тремя баллами. Обе команды вышли в play-off. Турнир покидают Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка за три встречи.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в финальном туре группового этапа ЧМ-2026. Игра закончилась со счетом 0:0. По итогам матчей в группе H Испания заняла первое место с семью очками, Кабо-Верде — второе с тремя баллами. Обе команды вышли в play-off. Турнир покидают Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка за три встречи.

Сборная Кабо-Верде не выиграла ни одного матча в группе, сведя все свои игры к ничьей. В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет против Аргентины, а соперник Испании определится позже.

Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Групповой этап чемпионата мира завершается завтра — в play-off выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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