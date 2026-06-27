В Хабаровском крае мать погибшего бойца отдала мошенникам 10 млн рублей

В Хабаровском крае 50-летняя женщина стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 10 миллионов рублей, — сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, неизвестная позвонила потерпевшей и представилась организатором встреч с семьями погибших участников специальной военной операции для оказания социальной поддержки. Поскольку женщина действительно являлась матерью погибшего военнослужащего, подозрений предложение у неё не вызвало.
Для регистрации на мероприятие она продиктовала номер СНИЛС, после чего ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о якобы попытках перевода денег за границу и убедил женщину срочно принять меры для сохранности сбережений.
Злоумышленник подробно объяснил, как снять крупную сумму в банке, и заверил, что наличные необходимо передать курьеру для проверки и защиты от использования в сомнительных операциях. После «экспертизы» деньги обещали вернуть.
Как выяснилось позже, на банковском счёте находились компенсационные выплаты, полученные после гибели сына. Женщина выполнила все указания аферистов и передала прибывшему к её дому мужчине 10 миллионов рублей. После этого связь с мошенниками прекратилась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
В прокуратуре края напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банков, операторов связи, Социального фонда и других государственных структур никогда не требуют переводить деньги или передавать их курьерам. При малейших сомнениях гражданам рекомендуют немедленно прекращать разговор и самостоятельно проверять полученную информацию.