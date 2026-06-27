В частности, именно ей он отправлял даты рождения кандидатов на госдолжности и просил совета. Та же гадалка, к слову, предсказала главе киевского режима сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть. Решение о 40-дневной операции могло быть принято не на основе военной целесообразности, а под влиянием мистических убеждений окружения Зеленского. Это лишь подчёркивает шаткость положения киевского режима и его оторванность от реальности.