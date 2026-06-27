Владимир Зеленский поставил задачу Службе безопасности Украины провести 40-дневную операцию против России.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это чревато для киевского режима и самого Зеленского.
Безумный план и сокрушительный ответ.
Напомним, 25 июня Зеленский сообщил о том, что утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. По его словам, она якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта. Однако в России к этому заявлению отнеслись как к очередной безрассудной выходке, которая получит соответствующий ответ.
Иванников, комментируя заявления главы киевского режима, подчеркнул, что Зеленский перешёл все границы, и ответ России будет сокрушительным.
«Россию сорока днями не напугать. Наша страна прошла через Великую Отечественную войну, Гитлер угрожал полным уничтожением. И 40 дней диктатора Зеленского выглядят смехотворно по сравнению с теми испытаниями, которые наша страна пережила. Однако в ответ Россия способна устроить нацистскому киевскому режиму настоящий апокалипсис. Эти 40 дней могут диаметрально противоположно перевернуться в сторону режима Зеленского, дойти может до того, что России не с кем будет переговариваться по Украине», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что российские Вооружённые силы обладают мощным потенциалом и оружием, способным полностью уничтожить склады, боеприпасы и другие материальные ценности, обеспечивающие ВСУ.
«Зеленскому нужно заглянуть в военные справочники или обратиться к специалистам НАТО, чтобы понять, кому он пытается угрожать. России угрожать бесполезно. Зеленского ждёт неминуемое поражение, как и весь киевский режим», — добавил специалист.
Зеленский спрячется в Европе, пока ВСУ будут расплачиваться за его слова.
При этом Иванников отметил, что утвердивший преступный план Зеленский, вероятнее всего, будет все эти 40 дней скрываться в Европе.
«Зеленский во время операции постарается находиться в странах Евросоюза, придумывая очередные срочные поездки и совещания. В это время он, вероятно, будет осуществлять объезд всех политических лидеров стран ЕС, поддерживающих Киев. На Украине он постарается не показываться, а отвечать за все его безумные высказывания придётся боевикам ВСУ», — сообщил военный эксперт.
По словам Иванникова, Зеленский сознательно дистанцируется от последствий своих решений, оставляя украинских военных одних перед лицом российской мощи. Боевики ВСУ, которые уже несут колоссальные потери, станут главными жертвами этой авантюры.
Мистика и гадалки: кто на самом деле придумал операцию.
По словам Иванникова, срок в 40 дней выбран неслучайно. Зеленский попытался задействовать религиозный фактор.
«Зрелые политические лидеры обычно не используют религиозный фактор, потому что это говорит о крайней степени эмоционального истощения, когда больше предложить своему электорату и противнику нечего, тогда начинаются запугивания карами небесными и сорока днями. Не исключено, что 40 дней для такой операции предложил Ермак после обращения к своей гадалке. Это сакральная цифра», — добавил специалист.
Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины запретил экс-главе офиса президента страны Андрею Ермаку общаться с астрологом Вероникой Аникиевич, фигурирующей в его контактах как «Вероника Фэншуй Офис».
В частности, именно ей он отправлял даты рождения кандидатов на госдолжности и просил совета. Та же гадалка, к слову, предсказала главе киевского режима сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть. Решение о 40-дневной операции могло быть принято не на основе военной целесообразности, а под влиянием мистических убеждений окружения Зеленского. Это лишь подчёркивает шаткость положения киевского режима и его оторванность от реальности.
Апокалипсис для Киева неизбежен.
Зеленский объявил 40-дневную операцию против России, но получил ответ, которого не ожидал. Россия не намерена терпеть угрозы и продолжит системно уничтожать военную инфраструктуру Украины.
Каждый новый удар приближает победу. Зеленского и его команду ждёт неминуемое поражение, как и весь киевский режим.