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На Дальнем Востоке СК занялся задержками выплат рабочим

Следственное управление СК России по Амурской области возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты пяти строительным рабочим в Благовещенске.

Следственное управление СК России по Амурской области возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты пяти строительным рабочим в Благовещенске. Об этом информирует пресс‑служба ведомства.

По данным следствия, с марта 2026 года руководство строительной компании, работающей в регионе, не перечисляло сотрудникам положенные выплаты. Нарушения затронули не менее пяти человек, а задержка превысила два месяца.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Проверяют круг причастных, определяют размер задолженности и точное число пострадавших работников.

В рамках расследования изучают документацию компании и опрашивают сотрудников, чтобы подтвердить факты длительной невыплаты и определить ответственность руководства.

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