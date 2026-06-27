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Испания обыграла Уругвай 1:0 на ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Уругвая со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Испанцы набрали семь очков и вышли в play-off с первого места в группе H. Сборная Кабо-Верде с тремя баллами заняла второе место, а Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка, завершили выступление на турнире.

Сборная Испании обыграла команду Уругвая со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Испанцы набрали семь очков и вышли в play-off с первого места в группе H. Сборная Кабо-Верде с тремя баллами заняла второе место, а Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка, завершили выступление на турнире.

В составе сборной Испании гол забил Алекс Баэна (42'). Уругвайский полузащитник Агустин Каноббио был удален на 95-й минуте.

Игра проходила на стадионе «Эстадио Акрон» в мексиканском Гвадалахаре. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. На этом этапе сборная Кабо-Верде встретится с Аргентиной, тогда как следующий соперник испанцев станет известен позднее.

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