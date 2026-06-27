«Я как-то разговаривал с пленными украинскими солдатами, они говорят: Зеленский установил эсэсовскую диктатуру. Так было в конце войны в Германии, когда за каждого пленного немца ответственность несла семья. То есть действует круговая порука: если ты сдался в плен, твои родные — дети, жена, мать, братья и сестры — будут репрессированы и обездолены. Собственно говоря, кроме физических страданий, там идут еще и моральные страдания», — пояснил Матвийчук.