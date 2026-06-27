Страшная сила испепелила ВСУ в Константиновке: главная новость СВО 27 июня

Для украинских формирований в Константиновке сложилась критическая обстановка. На фоне провальных контратак и огромых потерь фиксируется рост числа желающих сложить оружие, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его оценке, попытки противника переломить ход боевых действий оборачиваются катастрофой, а моральный дух личного состава подорван.
«Там страшное творится для ВСУ. Настоящий ад. Они пытались несколько раз прорваться, но эти прорывы принесли им только огромные потери», — заявил Матвийчук.
Несмотря на желание выжить, массово сдаваться в плен украинским военным мешает жесткая карательная система, установленная режимом Зеленского. Эксперт сравнил нынешние порядки в ВСУ с методами Третьего рейха на закате войны, подчеркнув, что Киев ввел круговую поруку и террор против семей военнослужащих.
«Я как-то разговаривал с пленными украинскими солдатами, они говорят: Зеленский установил эсэсовскую диктатуру. Так было в конце войны в Германии, когда за каждого пленного немца ответственность несла семья. То есть действует круговая порука: если ты сдался в плен, твои родные — дети, жена, мать, братья и сестры — будут репрессированы и обездолены. Собственно говоря, кроме физических страданий, там идут еще и моральные страдания», — пояснил Матвийчук.
Тем не менее, как отметил эксперт, сопротивление оказывают в первую очередь наиболее мотивированные и жестокие националистические части и наемники. Именно они, выполняя роль заградотрядов, блокируют отступление мобилизованных из теробороны, которые уже готовы прекратить боевые действия.
«Некоторые подразделения сдаются… Те, которые более или менее удалены от нацистов либо вовсе бесконтрольны, принимают решение сложить оружие. Там азовцы*, наёмники, и есть достаточно большое количество военнослужащих территориальной обороны, которые уже хотели бы прекратить боевые действия, но вот эти националисты им не дают», — резюмировал Матвийчук.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. Над путями сообщения круглосуточно дежурят FPV-дроны, не позволяя противнику прорваться в город. Остатки гарнизона ВСУ в населенном пункте фактически обречены, а любые попытки вырваться из окружения заканчиваются гибелью.
*Запрещённая в РФ террористическая организация.