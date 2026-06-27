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Ракетную опасность объявили в Волгограде 27 июня, гремели взрывы

Режим ракетной опасности действовал с 3.30 до 4.38 утра.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром на рассвете 27 июня 2026 года в Волгограде и области объявили ракетную опасность. Горожане слышали громкие звуки над городом. На севере прогремело несколько мощных взрывов. Официальная информация о последствиях ракетного удара по Волгограду от властей поступила к 6 часам утра.

Режим «ракетной опасности» в Волгоградской объявили 27 июня, сообщения об угрозе начали приходить в 3.30 утра. В Волгограде жители слышали в небе непривычный свист и после оглушительный грохот. Горожане насчитали три взрыва. Работали средства ПВО и ВКС.

На севере Волгограда сработали сигнализации у автомобилей. Докатились звуки и до южных районов Волгограда, и до Волжского.

Аэропорт Волгограда закрывали с 3.30 утра 27 июня. Воздушное пространство открыли в 5 часов утра.

Последствия ракетного удара по Волгограду прокомментировал губернатор Андрей Бочаров: минимум 10 раненых, повреждено промышленное предприятие, пожар уже ликвидировали.

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