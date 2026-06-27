Зеленскую обвинили в издевательстве над украинцами из-за улыбки при разговоре о войне

Помимо этого, 28 мая эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева рассказала, что Елена Зеленская грубо нарушила протокол, появившись на деловой официальной встрече с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда с фитнес-браслетом примерной стоимостью 20 тысяч рублей. Она объяснила, что для официальных выходов часы должны быть классическими, а это событие предполагало наиболее консервативный формат одежды.