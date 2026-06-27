Омские АЗС вернулись к базовым лимитам на выдачу топлива

В субботу, 27 июня 2026 года, автозаправочные станции Омска и области вернулись к базовым лимитам на выдачу топлива: бензин — до 40 литров, дизельное топливо — 80 литров (в городе) и 200 литров (на трассах). Заливаться разрешается исключительно в бак. Сжиженные углеводородные газы отпускаются в любых количествах.
Днем ранее, 26 июня 2026 года, в силу перестроения логистических цепочек поставок на ряде АЗС вводились дополнительные временные ограничения. На заправках «Юнигаза» продавали до 10 литров. В «Топлайне» приостанавливали заправку частных автомобилей до 14:30.
«Работа всех АЗС сети полностью возобновлена. В связи со сбоем в работе нефтебазы на АЗС сети “Топлайн” временно действовали ограничения.
В настоящее время работа всех АЗС сети полностью возобновлена. Бензовозы продолжают развоз топлива по маршрутам, обеспечивая пополнение запасов на автозаправочных станциях", — поясняли в компании.
О вводе ограничений по литражу губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил 22 июня. Решение обосновывается как противодействие вероятности искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции. Ключевой фактор — пистолет разрешено вставлять только в бензобак транспортного средства.
С учетом цен на топливо в соседних регионах меры выглядят рационально. Так, в Новосибирской области бензин 26 июня обходился на 12−14 рублей дороже омского. Схожая ситуация наблюдалась и в Тюменской области.
В Омске же на последнюю пятницу июня за дизтопливо в среднем просили порядка 78,8 рубля за литр, АИ-92 — от 60,8 до 62 рублей, АИ-95 — от 65,6 до 67,2 рубля.
Сроки снятия ограничений не называются.