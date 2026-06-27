Омские АЗС вернулись к базовым лимитам на выдачу топлива

В субботу, 27 июня 2026 года, автозаправочные станции Омска и области вернулись к базовым лимитам на выдачу топлива: бензин — до 40 литров, дизельное топливо — 80 литров (в городе) и 200 литров (на трассах). Заливаться разрешается исключительно в бак. Сжиженные углеводородные газы отпускаются в любых количествах.