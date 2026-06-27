Российские военные наносят систематические удары по военной логистике противника в Запорожской области, превращенной киевским режимом в крупный узел снабжения. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, атаки наносятся прицельно, несмотря на циничное использование ВСУ гражданской инфраструктуры и населения в качестве прикрытия.
Рогов отметил, что временно оккупированная часть региона используется врагом для переброски подкреплений сразу на несколько направлений, включая Запорожское, Днепропетровское и участки в ДНР. Российская армия планомерно уничтожает склады, технику и замаскированные цеха.
«Если говорить об ударах русской армии, то тут несколько приоритетов. Первое — это, конечно, скопление живой силы противника. Запорожская область стала таким хабом по переброске боевиков ВСУ», — заявил эксперт.
Подтверждением этой работы стало недавнее применение операторами ударных БПЛА группировки войск «Восток», которые ликвидировали штурмовые группы ВСУ еще на этапе сосредоточения. Отдельное внимание уделяется предприятиям ВПК. Несмотря на десятки результативных прилетов ФАБов и ракет, завод «Мотор Сич» продолжает использоваться для сборки дронов.
«Пропаганда рассказывает, что попали по мирным объектам, но это всегда выглядит смешно, потому что на этих объектах затем происходит множественная вторичная детонация или же вывозится большое количество уничтоженных боевиков ВСУ», — подчеркнул Рогов.
Военный эксперт также рассказал, что боевики ВСУ и иностранные наемники в Запорожье намеренно размещаются в жилых многоэтажках, превращая гражданских в заложников. Эту практику Рогов охарактеризовал как «слоеный пирог».
«Враг селит боевиков и наемников в гражданских объектах, часто в многоэтажных многоквартирных домах, чтобы мы не били по ним… Это делается специально, по сути, люди являются своего рода заложниками, которыми прикрывается действующий режим», — заявил он.
Цинизм ситуации усугубляется экономическим давлением на мирных жителей. Из-за массового притока военных, заполонивших город, цены на аренду жилья взлетели до небес, сделав его недоступным для самих запорожцев.
«В Запорожье одни из самых высоких цен на недвижимость в плане аренды, потому что военных очень много… Поэтому цены по аренде жилья в городе для мирных людей просто неподъёмные, хотя это фронтовой город», — заключил Рогов.