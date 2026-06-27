Онищенко посоветовал россиянам отдыхать летом только внутри страны

Онищенко отметил, что в странах Западной Африки продолжают регистрировать случаи лихорадки Эбола. В Азии фиксируют вспышки лихорадки Марбург. Кроме того, отдых в субтропиках с высокой влажностью создаёт серьёзную нагрузку на организм.
«Поэтому лучше всего отдыхать в России», — приводит слова академика РИА «Новости».
Тем, кто всё же решил поехать за границу, Онищенко посоветовал заранее проконсультироваться с врачом. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями.
Кстати, отдых в Турции в 2026 году заметно подорожал для россиян. По сравнению с июнем прошлого года пакетные туры выросли в цене в среднем на 10−20%. Сейчас хороший тур на одного человека стоит 80−95 тысяч рублей. В прошлом году аналогичные предложения можно было купить за 70−80 тысяч.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.