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Онищенко посоветовал россиянам отдыхать летом только внутри страны

Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам отказаться от зарубежных поездок этим летом. Он предупредил о рисках для здоровья из-за резкой смены климата и вспышек опасных инфекций.

Онищенко отметил, что в странах Западной Африки продолжают регистрировать случаи лихорадки Эбола. В Азии фиксируют вспышки лихорадки Марбург. Кроме того, отдых в субтропиках с высокой влажностью создаёт серьёзную нагрузку на организм.

«Поэтому лучше всего отдыхать в России», — приводит слова академика РИА «Новости».

Тем, кто всё же решил поехать за границу, Онищенко посоветовал заранее проконсультироваться с врачом. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями.

Кстати, отдых в Турции в 2026 году заметно подорожал для россиян. По сравнению с июнем прошлого года пакетные туры выросли в цене в среднем на 10−20%. Сейчас хороший тур на одного человека стоит 80−95 тысяч рублей. В прошлом году аналогичные предложения можно было купить за 70−80 тысяч.

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