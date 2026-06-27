Онищенко посоветовал россиянам отдыхать летом только внутри страны

Кстати, отдых в Турции в 2026 году заметно подорожал для россиян. По сравнению с июнем прошлого года пакетные туры выросли в цене в среднем на 10−20%. Сейчас хороший тур на одного человека стоит 80−95 тысяч рублей. В прошлом году аналогичные предложения можно было купить за 70−80 тысяч.