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Минобороны РФ: военные ликвидировали танк Leopard ВСУ в Константиновке

Российские военные ликвидировали танк Leopard украинских войск на окраине Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали танк Leopard Вооружённых сил Украины на окраине Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Юг».

«Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск ликвидировали замаскированный танк Leopard на окраине Константиновки», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что танк производства ФРГ выявил оператор FPV-дрона.

«Первое попадание помогло идентифицировать боевую машину как танк немецкого производства Leopard на закрытой огневой позиции. Последующими попаданиями танк был ликвидирован», — заявили в ведомстве.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.