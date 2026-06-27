Российские военные ликвидировали танк Leopard Вооружённых сил Украины на окраине Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Юг».
«Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск ликвидировали замаскированный танк Leopard на окраине Константиновки», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что танк производства ФРГ выявил оператор FPV-дрона.
«Первое попадание помогло идентифицировать боевую машину как танк немецкого производства Leopard на закрытой огневой позиции. Последующими попаданиями танк был ликвидирован», — заявили в ведомстве.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.