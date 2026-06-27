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Машина в подарок за 400 баллов по ЕГЭ. Как онлайн-школа поздравила ученика

Артем Шунтов показал наивысший результат, сдав профильную математику, русский язык, химию и физику на максимальные 100 баллов.

Источник: Аргументы и факты

Онлайн-школа подарит автомобиль выпускнику лицея «Технический», который набрал на ЕГЭ 400 баллов.

Артем Шунтов показал наивысший результат, сдав профильную математику, русский язык, химию и физику на максимальные 100 баллов. Артем стал первым приморцем с таким результатом. Юноша готовился к ЕГЭ с помощью учителей и репетиторов в онлайн-школе. Артем планирует поступать в столичные вузы.

Руководство онлайн-школы решило отметить упорство и старание выпускника таким подарком. Для школы этот случай также первый.

Ежегодно выпускники Технического лицея показывают высокий результат на ЕГЭ. Большое внимание учебная программа уделяет техническим предметам. Одной только физики 5 уроков в неделю. Кроме Артема Шунтова еще 9 выпускников лицея получили 100 баллов по физике.