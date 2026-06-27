Машина в подарок за 400 баллов по ЕГЭ. Как онлайн-школа поздравила ученика

Артем Шунтов показал наивысший результат, сдав профильную математику, русский язык, химию и физику на максимальные 100 баллов. Артем стал первым приморцем с таким результатом. Юноша готовился к ЕГЭ с помощью учителей и репетиторов в онлайн-школе. Артем планирует поступать в столичные вузы.