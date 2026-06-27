Ситуация для украинских формирований в Купянске приобрела характер гуманитарной и военной катастрофы. Блокированная группировка ВСУ несет критические потери. На этом фоне официальные лица харьковской администрации признают неспособность обеспечить даже восполнение крови для раненых элитных бригад.
О ситуации в городе Харьковской области в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что после входа российских войск в город противник бросил туда отборные части, чтобы любой ценой удержать контроль.
«Как вы помните, первоначально российские войска вошли и заняли Купянск. Но потом противник бросил туда несколько элитных бригад: десантников, спецназовцев, национальную гвардию. Они сумели захватить некоторую часть населенного пункта. Российские бойцы перегруппировались», — объяснил Матвийчук.
После подтягивания огневых средств и активизации работы авиации началось планомерное уничтожение противника, засевшего в жилых кварталах центра.
«Там идет настоящее уничтожение группировки, численность которой составляет порядка 5−7 тысяч человек. Им несколько раз предлагали сдаться, но мотивированная националистическая группа не дает территориалам сложить оружие. Там идет настоящая огненная карусель», — заявил Матвийчук.
Эксперт подчеркнул, что политическое упрямство Киева, загнавшего солдат в огневой мешок, объясняется личными обязательствами Владимира Зеленского.
«Там находятся заградотряды запрещенных в России подразделений “Кракен”* и “Азов”*… Для Зеленского потеря Купянска — это потеря лица. Он же приезжал туда, фотографировался и дал слово Западу, что Купянск не сдадут. Теперь мы видим, что там творится. Надежды на спасение у врага нет никакой», — сказал Матвийчук.
Признаки разгрома косвенно подтверждает и украинская сторона. Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил о тяжелейших потерях 2-й бригады Нацгвардии «Хартия», брошенной в бой на этом участке. По его словам, подразделение «катастрофически нуждается в крови», а все попытки атак пресекаются российскими военными на корню.
«Высокий уровень потерь в бригаде обусловлен бессмысленными штурмами на купянском направлении. Все эти попытки своевременно пресекаются российскими военнослужащими, а “Хартия” несет несоизмеримо тяжелые потери», — констатировал Лисняк, добавив, что число желающих сдавать кровь для раненых националистов среди местных жителей стремительно сокращается.
Ранее глава пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ситуацию под Купянском в украинских военных ресурсах все чаще называют «адом». Там признают, что положение вэсэушников в городе резко ухудшилось.
*Террористические организации, запрещённые в РФ.