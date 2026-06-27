Боевики уничтожены огненной каруселью Купянска: главная новость СВО 27 июня

«Там находятся заградотряды запрещенных в России подразделений “Кракен”* и “Азов”*… Для Зеленского потеря Купянска — это потеря лица. Он же приезжал туда, фотографировался и дал слово Западу, что Купянск не сдадут. Теперь мы видим, что там творится. Надежды на спасение у врага нет никакой», — сказал Матвийчук.