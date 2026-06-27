Разработаны технологии для определения предрасположенности к солнечным ожогам

Она добавила, что, помимо этого, ученые изучают биомеханику фотостресса, что подразумевает собой изменение кожи на клеточном уровне еще до появления первых признаков солнечного ожога. Уже выделены определенные маркеры, которые указывают специалисту на характерные процессы, благодаря чему их можно купировать и предотвратить дальнейшее поражение кожных покровов. Кроме того, по словам Псавок, в последние годы значительно продвинулось исследование генетической предрасположенности к солнечным ожогам. Специалисты обнаружили несколько генов, отвечающих за защиту верхних слоев кожи. Их отсутствие в организме человека может указывать на индивидуальную повышенную чувствительность к ультрафиолету. И, напротив, есть люди генетически устойчивые к солнечным лучам, которые никогда не обгорают, а имеют ровный загар.