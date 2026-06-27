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КСИР: Иран нанёс ответные удары по местам дислокации ВС США

Корпус стражей исламской революции нанёс ответные удары по местам дислокации ВС Соединённых Штатов после ударов со стороны США, заявили в КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции нанёс ответные удары по местам дислокации ВС Соединённых Штатов после ударов со стороны США, заявили в КСИР.

«В ответ на агрессию военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации террористической армии США в регионе», — говорится в сообщении.

Заявление КСИР опубликовало агентство Tasnim.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.

По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

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