КСИР: Иран нанёс ответные удары по местам дислокации ВС США

«В ответ на агрессию военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации террористической армии США в регионе», — говорится в сообщении.
Заявление КСИР опубликовало агентство Tasnim.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.
По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.