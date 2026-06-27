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КСИР нанес ответные удары по позициям армии США в регионе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по позициям армии США в регионе в ответ на авиаудар Вашингтона по побережью Ирана. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале организации.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по позициям армии США в регионе в ответ на авиаудар Вашингтона по побережью Ирана. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале организации.

— В ответ на эту агрессию военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям армии США в регионе, — говорится в заявлении.

В КСИР заявили, что США нарушили свои обязательства и нанесли удар по побережью Ирана под предлогом нарушения судном маршрута в Ормузском проливе. Подробности ответного удара не раскрываются.

Ранее армия США нанесла удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Атака совершена в ответ на обстрел коммерческого судна со стороны Ирана, утверждают американские военные.

Сенат Конгресса США во вторник, 23 июня, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить войну против Ирана.

21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.

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