КСИР нанес ответные удары по позициям армии США в регионе

— В ответ на эту агрессию военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям армии США в регионе, — говорится в заявлении.
В КСИР заявили, что США нарушили свои обязательства и нанесли удар по побережью Ирана под предлогом нарушения судном маршрута в Ормузском проливе. Подробности ответного удара не раскрываются.
Ранее армия США нанесла удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Атака совершена в ответ на обстрел коммерческого судна со стороны Ирана, утверждают американские военные.
Сенат Конгресса США во вторник, 23 июня, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить войну против Ирана.
21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.