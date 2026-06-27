В Хабаровске организатор экстремистской ячейки «Граждане СССР» получил шесть лет колонии

Как сообщили в Хабаровском краевом суде, в декабре 2025 года Железнодорожный районный суд признал жителя Хабаровска виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Установлено, что он организовал деятельность объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете в связи с экстремистской деятельностью. Речь идёт о местных ячейках «Союза Славянских Сил Руси» и «Граждане СССР», чья деятельность запрещена на территории России. Для конспирации осуждённый назвал своё объединение «Специальный военно-политический орган СССР», позже переименовав его в «КПСС (БП)», а затем в «ВКП (б)». Себя он наделил статусом «Председателя».