В Хабаровске организатор экстремистской ячейки «Граждане СССР» получил шесть лет колонии

В Хабаровске апелляционная инстанция краевого суда ужесточила наказание организатору экстремистской организации. Вместо условного срока мужчина отправится в колонию общего режима. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Хабаровском краевом суде, в декабре 2025 года Железнодорожный районный суд признал жителя Хабаровска виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Установлено, что он организовал деятельность объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете в связи с экстремистской деятельностью. Речь идёт о местных ячейках «Союза Славянских Сил Руси» и «Граждане СССР», чья деятельность запрещена на территории России. Для конспирации осуждённый назвал своё объединение «Специальный военно-политический орган СССР», позже переименовав его в «КПСС (БП)», а затем в «ВКП (б)». Себя он наделил статусом «Председателя».
С октября 2020 года по февраль 2023 года мужчина собирал деньги со сторонников, вербовал участников, разделяющих негативное отношение к действующей власти и отрицающих законность существования Российской Федерации. Трое хабаровчан вступили в объединение и были осуждены по части 2 статьи 282.2 УК РФ условно. Организатор же получил условный срок. Однако прокуратура не согласилась с мягкостью приговора. 26 июня 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда изменила приговор: организатору назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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