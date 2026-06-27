Названо слово из русского языка с наибольшим числом синонимов ​

Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку неожиданно для всех массово ошиблись в написании слова «преддверие». Хотя контекст, в котором оно употреблялось, был абсолютно прозрачным — «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — выпускники всё равно не справились с заданием.