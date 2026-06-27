Названо слово из русского языка с наибольшим числом синонимов ​

По словам эксперта, к синонимам относятся нейтральные и книжные слова («весьма», «крайне», «чрезвычайно»), разговорные («жутко», «чертовски», «страшно»), просторечные («дюже», «страсть как», «оченно»), а также устаревшие («зело», «вельми»).
Ольховская отметила, что такое разнообразие объясняется высокой востребованностью категории интенсивности в речи. Кроме того, разные синонимы употребляются в разных стилях и сочетаются с разными частями речи. Так, выражение «на редкость» обычно используется с прилагательными, а слово «порядочно» — преимущественно с глаголами.
Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку неожиданно для всех массово ошиблись в написании слова «преддверие». Хотя контекст, в котором оно употреблялось, был абсолютно прозрачным — «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — выпускники всё равно не справились с заданием.
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