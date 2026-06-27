Жительница Волгограда рассказала, как мошенники 3 дня держали ее на крючке

Женщина перестала общаться с родными и была готова выполнить требования аферистов, но случайно рассказала о происходящем матери, которая вовремя распознала угрозу.
В полицию обратилась волгоградка, которую едва не обманули телефонные мошенники. Злоумышленники начали с того, что представились сотрудниками доставки и выманили у нее код подтверждения. Через несколько дней ей позвонил другой человек, сообщивший, что ее персональные данные скомпрометированы, и теперь нужно срочно действовать.
По информации регионального ГУ МВД России, в течение трех дней аферисты держали женщину на крючке, настойчиво требуя оформления каких-то документов. Она почти перестала контактировать с близкими и полностью доверилась незнакомцам. Однако случайно рассказала о ситуации матери, и та сразу поняла, что дочь попала под влияние преступников. После ее вмешательства женщина прервала все контакты с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы.
Полиция предупреждает: не называйте коды из СМС, пароли и данные карт посторонним. Если вам звонят с подозрительными просьбами, немедленно прекращайте разговор и сообщайте о случившемся правоохранителям.