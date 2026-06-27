Жительница Волгограда рассказала, как мошенники 3 дня держали ее на крючке

По информации регионального ГУ МВД России, в течение трех дней аферисты держали женщину на крючке, настойчиво требуя оформления каких-то документов. Она почти перестала контактировать с близкими и полностью доверилась незнакомцам. Однако случайно рассказала о ситуации матери, и та сразу поняла, что дочь попала под влияние преступников. После ее вмешательства женщина прервала все контакты с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы.