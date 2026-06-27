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Безумец в Белом доме: Трамп призвал к жесткому суду

Трамп заявил о безумстве экс-советника Болтона и призвал сурово наказать его.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника Джона Болтона. Он выразил надежду на суровый приговор суда. Дональд Трамп назвал Джона Болтона безумцем и очень глупым человеком. Такой пост он опубликовал в своей соцсети.

Президент США напомнил, что его экс-советник признал себя виновным. Он не стал отрицать в суде факт ненадлежащего обращения с секретными данными.

«Это ужасный человек, безумец, который желал лишь создавать проблемы и разжигать войны, он без всякой необходимости сеял смерть и разрушения, где бы ни появлялся», — отреагировал Дональд Трамп.

Следствие установило, что Джон Болтон хранил личные дневниковые записи, которые охватывали период его работы в Белом доме. Политик согласился с предъявленным ему обвинением в федеральном суде. Ему вменили незаконное хранение материалов, которые касаются государственной тайны.

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