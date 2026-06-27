Безумец в Белом доме: Трамп призвал к жесткому суду

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника Джона Болтона. Он выразил надежду на суровый приговор суда. Дональд Трамп назвал Джона Болтона безумцем и очень глупым человеком. Такой пост он опубликовал в своей соцсети.
Президент США напомнил, что его экс-советник признал себя виновным. Он не стал отрицать в суде факт ненадлежащего обращения с секретными данными.
«Это ужасный человек, безумец, который желал лишь создавать проблемы и разжигать войны, он без всякой необходимости сеял смерть и разрушения, где бы ни появлялся», — отреагировал Дональд Трамп.
Следствие установило, что Джон Болтон хранил личные дневниковые записи, которые охватывали период его работы в Белом доме. Политик согласился с предъявленным ему обвинением в федеральном суде. Ему вменили незаконное хранение материалов, которые касаются государственной тайны.