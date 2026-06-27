Агроном Косов раскрыл, как верно ухаживать за картофелем

Июнь — горячая пора для тех, кто выращивает картофель. Ранняя картошка уже в продаже, грунтовая ждёт уборки, а некоторые сорта только готовят к посадке.
У огородников масса вопросов: как правильно сажать, поливать, удобрять и защищать урожай. На самые частые из них ответил агроном Донского филиала ЦОК АПК Владимир Косов. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Сроки и климат.
По словам эксперта, идеальная температура воздуха для картофеля: +16…+22°C днём и +10…+13°C ночью. Жара ведёт к тепловому вырождению клубней. На юге практикуют двойную посадку: раннюю (май) и летнюю (с середины июня до середины июля). Вегетация длится от 50 до 90 дней. Для лета лучше брать местные высококрахмалистые сорта — они вкуснее и отлично хранятся до новой посадки. Главное условие: качественный семенной материал и возможность обильного полива. Без воды летом картофель не вырастить. «За месяц до посадки клубни нужно достать из хранилища, прорастить их под навесом или в тени деревьев. Если при весенней посадке можно резать крупные прошлогодние клубни, то летом этого не делают. Важно также провести их обработку против грибной инфекции с использованием 1%-ного раствора бордоской жидкости (10 л на 1 т клубней) или с другими специальными препаратами, предназначенными для этого», — отмечает Владимир Косов.
Схема посадки: 3−4 шт/м для еды, до 8 шт/м на семена (междурядья 70−80 см). Густая посадка крупных сортов даст неровные клубни.
Владимир Косов подчёркивает, что корневая система картофеля слабая, ей критически нужен кислород. Поэтому после каждого дождя или полива, как только земля чуть подсохнет (буквально через 2−3 дня), обязательно необходимо рыхлить верхние 2−3 см, разбивая корку. Иначе кислород не пройдёт. После рыхления следует окучивать.
Поливать нужно под корень (лучше капельный полив), чтобы влага не попадала на листья — это провоцирует болезни.
Удобрения для богатого урожая.
Основные удобрения — азот, фосфор, калий — вносят при посадке. Однако, если не успели сделать это вовремя, можно разбросать в междурядья. Летом в жару для подкормки лучше использовать мочевину: при перегнивании она не даёт накапливаться нитратам, а масса клубней растёт.
Отдельно — бор. Он капризен, его нельзя ни с чем смешивать, но именно он увеличивает количество завязей с трёх до 25 штук на кусте.
«Прекратите подкормки за месяц до уборки, поливы — за неделю, чтобы растение подготовилось», — даёт совет агроном.
Летний картофель обычно копают в конце сентября — середине октября. Для урожая это вполне неплохо, поскольку осенью меньше вредителей: цикады отмирают, личинки уходят глубоко в почву.
«Не спешите срезать ботву: пока она зеленеет, идёт фотосинтез и накопление крахмала. Лучший тест на готовность — подкопать один куст», — пояснил Косов.
Перед закладкой на хранение клубни нужно просушить в защищённом от вредителей месте. Лёгкое позеленение на солнце выработает соланин — природную защиту от гнилей и прорастания.
Нередко дачники пугаются чёрных пятен внутри клубня, думая, что это фитофтора, и ругают продавцов семян. Чаще всего это железистая пятнистость — свёртывание крахмала из-за жары (особенно у красных сортов, не предназначенных для юга). Это не болезнь. Просто необходимо сажать раньше и копать до пика жары.
Из вредителей главные враги — колорадский жук, цикады (переносят вирусы и нематоду) и картофельная моль. От последних спасают специальные сетки. Моль портит урожай в погребе. Чтобы личинки не развились, лучше хранить картофель при температуре не выше +4°C.
«Погреб заранее очистите от мусора, побелите известью и обработайте серной шашкой. Ящики для хранения тоже можно побелить», — пояснил эксперт.
Картофель летней посадки, выкопанный поздней осенью, накапливает максимум крахмала и получается невероятно вкусным, идеально подходящим для супов и борщей. Чем позже сорт, тем он вкуснее.