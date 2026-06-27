Задерживаете дыхание, когда печатаете? Убираем телесные зажимы, которые вы уже не замечаете

В своей практике Вершинина нередко сталкивается с людьми, которые считают подобное состояние нормой. Она рассказала о клиентке, которая жаловалась на постоянное напряжение в шее и усталость с самого утра. Медицинские обследования не выявили серьёзных нарушений, однако во время работы с телесными реакциями выяснилось, что каждый раз при открытии рабочей почты или ответе руководителю женщина практически переставала дышать и непроизвольно поднимала плечи. После того как она научилась замечать эти моменты и сознательно возвращать спокойное глубокое дыхание, уровень напряжения заметно снизился.