Задерживаете дыхание, когда печатаете? Убираем телесные зажимы, которые вы уже не замечаете

Это явление настолько распространено, что многие люди даже не замечают его. Организм привыкает жить в постоянном напряжении и начинает воспринимать его как норму, что может иметь далеко идущие последствия для нашего самочувствия.
Елена Вершинина.
Психосоматолог, специалист по ментальному здоровью.
По словам специалиста, современный человек большую часть дня проводит в состоянии скрытого стресса. Мы не убегаем от хищников и не боремся за выживание в буквальном смысле, однако нервная система реагирует на дедлайны, конфликты, ответственность и тревожные мысли почти так же, как тысячи лет назад. В ответ тело непроизвольно напрягает мышцы шеи, плеч, челюсти и живота, а дыхание становится поверхностным или вовсе на несколько секунд задерживается.
Это состояние называется стрессовой дыхательной фиксацией. Сам по себе единичный эпизод задержки дыхания не опасен, однако, если он повторяется десятки раз в день на протяжении месяцев или лет, организм начинает постоянно находиться в режиме готовности к «опасности».
«Это хроническое напряжение приводит к целому ряду неприятных симптомов: головным болям, хронической усталости, ощущению нехватки воздуха, болям в шее и плечах, проблемам со сном и повышенной тревожности», — пояснила специалист.
В своей практике Вершинина нередко сталкивается с людьми, которые считают подобное состояние нормой. Она рассказала о клиентке, которая жаловалась на постоянное напряжение в шее и усталость с самого утра. Медицинские обследования не выявили серьёзных нарушений, однако во время работы с телесными реакциями выяснилось, что каждый раз при открытии рабочей почты или ответе руководителю женщина практически переставала дышать и непроизвольно поднимала плечи. После того как она научилась замечать эти моменты и сознательно возвращать спокойное глубокое дыхание, уровень напряжения заметно снизился.
«Самое коварное в телесных зажимах то, что они становятся привычкой. Мы перестаём замечать стиснутые зубы, напряжённый живот, поднятые плечи и задержку дыхания. Эти неосознанные реакции становятся частью нашей повседневности, но тело продолжает платить за это своей энергией», — отметила психосоматолог.
Чтобы разорвать этот круг, специалист рекомендует несколько раз в день задавать себе простой вопрос: «Как я сейчас дышу?» Стоит на мгновение остановиться и проверить, не подняты ли плечи к ушам, не напряжена ли челюсть и не втянут ли живот. Если вы заметили напряжение, сделайте три медленных спокойных вдоха и выдоха, сознательно опустите плечи и позвольте телу расслабиться хотя бы на несколько секунд.
«Очень часто мы ищем причины усталости во внешних обстоятельствах, забывая, что организм может быть истощён постоянной внутренней готовностью к опасности. Тело всегда разговаривает с нами, посылая сигналы. Вопрос лишь в том, готовы ли мы услышать их раньше, чем оно начнёт “кричать” симптомами», — резюмировала Вершинина.
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