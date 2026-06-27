Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях

Синоптик Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщила, что в Москву на следующей неделе вернется 30-градусная жара.

Источник: Аргументы и факты

В Москве в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что на следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара, однако пока погода остается неустойчивой. В субботу, 27 июня, возможны кратковременные дожди.

«В субботу, вероятнее всего, будет небольшой кратковременный дождь. В общем-то, при таких процессах возможны даже локальные грозы. Кроме того, 27 июня температура будет чуть выше, чем накануне. В Москве ожидается примерно +20…+22 градуса, но сохранится северо-западный ветер», — отметила синоптик.

По словам специалиста, в воскресенье будет переменная облачность, без осадков.

«Максимальная температура в воскресенье, 28 июня, примерно +22…+24 градуса. В понедельник тоже без осадков — +22…+24 градуса», — добавила Позднякова.

Ранее стало известно, что Белоруссию накроет аномальная жара до +38 градусов.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше