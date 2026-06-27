Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях

В Москве в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что на следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара, однако пока погода остается неустойчивой. В субботу, 27 июня, возможны кратковременные дожди.
«В субботу, вероятнее всего, будет небольшой кратковременный дождь. В общем-то, при таких процессах возможны даже локальные грозы. Кроме того, 27 июня температура будет чуть выше, чем накануне. В Москве ожидается примерно +20…+22 градуса, но сохранится северо-западный ветер», — отметила синоптик.
По словам специалиста, в воскресенье будет переменная облачность, без осадков.
«Максимальная температура в воскресенье, 28 июня, примерно +22…+24 градуса. В понедельник тоже без осадков — +22…+24 градуса», — добавила Позднякова.
Ранее стало известно, что Белоруссию накроет аномальная жара до +38 градусов.