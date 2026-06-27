Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях

«В субботу, вероятнее всего, будет небольшой кратковременный дождь. В общем-то, при таких процессах возможны даже локальные грозы. Кроме того, 27 июня температура будет чуть выше, чем накануне. В Москве ожидается примерно +20…+22 градуса, но сохранится северо-западный ветер», — отметила синоптик.