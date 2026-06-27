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В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 62% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.