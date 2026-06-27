В Хабаровском крае отдыхающих предупредили о штрафах за купание

«Во время рейдов рассказываем нашим гражданам требования безопасности и правила поведения на воде. Обращаем внимание на соблюдение требований знаков “Купаться запрещено”, “Нырять в воду с берега запрещено”. За нарушения предусмотрены штрафы от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Напоминаем родителям о спасательных жилетах, которые должны быть на детях до 7 лет», — сообщил начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Александр Курбала.