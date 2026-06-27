В Хабаровском крае отдыхающих предупредили о штрафах за купание

В Хабаровском крае продолжаются рейды по обеспечению безопасности на реках и водоёмах. Спасатели совместно с муниципалитетами патрулируют акватории, проводят профилактические беседы и напоминают жителям о правилах поведения на воде, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Особое внимание специалисты уделяют необорудованным местам для купания и безопасности детей. Во время рейдов отдыхающим вручают памятки и разъясняют риски отдыха в запрещённых для купания зонах.
С начала летнего сезона в регионе уже установлено 142 знака безопасности, проведено 142 патрулирования и роздано более 6,4 тысячи памяток. В профилактической работе приняли участие свыше 200 сотрудников.
На прошлой неделе представители краевого комитета по гражданской защите и спасатели проводили рейды по Амуру и его протокам. Подобные мероприятия будут продолжаться в течение всего лета.
«Во время рейдов рассказываем нашим гражданам требования безопасности и правила поведения на воде. Обращаем внимание на соблюдение требований знаков “Купаться запрещено”, “Нырять в воду с берега запрещено”. За нарушения предусмотрены штрафы от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Напоминаем родителям о спасательных жилетах, которые должны быть на детях до 7 лет», — сообщил начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Александр Курбала.
Власти региона напоминают, что при возникновении любых опасных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.