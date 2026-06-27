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В пяти российских аэропортах сняты ограничения на полёты

В аэропортах Казани, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Сняты ограничения в пяти российских аэропортах, работа которых была временно ограничена в ночь на субботу 27 июня. Об этом информировала пресс-служба Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Казани, Пензы и Самары. Также ограничения на приём и отправку рейсов вводились в воздушных гаванях Ульяновска и Саратова. Информация об этом размещена в канале ведомства на платформе «Макс».

Позднее пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения, которые были введены в целях обеспечения безопасности, сняты во всех пяти упомянутых воздушных гаванях.

Также сообщалось, что в ночь на субботу 27 июня временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Кроме того, украинские военные пытались атаковать объекты на территории Москвы. Семь беспилотных летательных аппаратов сбиты при подлёте к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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