Рекордный урожай. Агроном Косов раскрыл, как верно ухаживать за картофелем

По словам эксперта, идеальная температура воздуха для картофеля: +16…+22°C днём и +10…+13°C ночью. Жара ведёт к тепловому вырождению клубней. На юге практикуют двойную посадку: раннюю (май) и летнюю (с середины июня до середины июля). Вегетация длится от 50 до 90 дней. Для лета лучше брать местные высококрахмалистые сорта — они вкуснее и отлично хранятся до новой посадки. Главное условие: качественный семенной материал и возможность обильного полива. Без воды летом картофель не вырастить. «За месяц до посадки клубни нужно достать из хранилища, прорастить их под навесом или в тени деревьев. Если при весенней посадке можно резать крупные прошлогодние клубни, то летом этого не делают. Важно также провести их обработку против грибной инфекции с использованием 1%-ного раствора бордоской жидкости (10 л на 1 т клубней) или с другими специальными препаратами, предназначенными для этого», — отмечает Владимир Косов.