Китайский зоопарк ищет человека-медведя за 15 тыс. долларов в год

Парк дикой природы в городе Лохэ в Китае (провинция Хэнань) разместил необычную вакансию. Требуются люди старше 18 лет с хорошей физической формой, готовые переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Зарплата — около 14 700 долларов в год, смены по 6 часов, выходных — 4 дня в месяц. Сотрудникам в костюмах предстоит весь день молчать, принимать угощения от гостей, лазать по деревьям, пытаться ловить рыбу и вести себя как можно причудливее. Главное — чтобы было весело. Если актер устанет, можно прилечь и вздремнуть — настоящие медведи тоже так делают.