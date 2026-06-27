Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский зоопарк ищет человека-медведя за 15 тыс. долларов в год

Парк дикой природы в городе Лохэ в Китае (провинция Хэнань) разместил необычную вакансию. Требуются люди старше 18 лет с хорошей физической формой, готовые переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Зарплата — около 14 700 долларов в год, смены по 6 часов, выходных — 4 дня в месяц. Сотрудникам в костюмах предстоит весь день молчать, принимать.

Парк дикой природы в городе Лохэ в Китае (провинция Хэнань) разместил необычную вакансию. Требуются люди старше 18 лет с хорошей физической формой, готовые переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Зарплата — около 14 700 долларов в год, смены по 6 часов, выходных — 4 дня в месяц. Сотрудникам в костюмах предстоит весь день молчать, принимать угощения от гостей, лазать по деревьям, пытаться ловить рыбу и вести себя как можно причудливее. Главное — чтобы было весело. Если актер устанет, можно прилечь и вздремнуть — настоящие медведи тоже так делают.