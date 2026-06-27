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Герин из клуба Капризова «Миннесота» признан лучшим генменеджером в НХЛ

«Миннесота» дошла до второго раунда Кубка Стэнли.

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Билл Герин из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» признан лучшим генеральным менеджером по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

55-летний Герин получил «Джим Грегори эворд» (приз лучшему генменеджеру сезона) по итогам голосования среди генменеджеров клубов лиги, а также руководителей НХЛ и СМИ, которое проводилось после первого раунда плей-офф. В споре за первое место он опередил ставшего вторым Криса Макфарланда из «Колорадо».

«Миннесота», за которую выступает в том числе нападающий Кирилл Капризов, в этом году дошла до второго раунда Кубка Стэнли, обыграв «Даллас» и уступив потом «Колорадо». Герин также был генменеджером сборной США, которая в феврале стала олимпийским чемпионом.

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