Председатель статкомитета: в СНГ растет отток населения в города

«Очень сильно меняется структура части село — город, и вообще структура урбанизации, то есть процесс урбанизации. В разных странах они по-разному. И особенно важно, что очень большой поток идет в столицы. Это Молдова, Армения, Белоруссия, там уже от 20% до 40% населения живет в столицах», — сказал он.