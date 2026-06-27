Председатель статкомитета: в СНГ растет отток населения в города

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Значительный отток населения в города наблюдается в странах СНГ в последние годы. Об этом заявил ТАСС председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам.
«Очень сильно меняется структура части село — город, и вообще структура урбанизации, то есть процесс урбанизации. В разных странах они по-разному. И особенно важно, что очень большой поток идет в столицы. Это Молдова, Армения, Белоруссия, там уже от 20% до 40% населения живет в столицах», — сказал он.
По его словам, это очень важный фактор. «Не скажу тревожный, но важный фактор, который надо учитывать в социальной, строительной политике, транспортной политике. Эти цифры, безусловно, затрагивают все отрасли управления», — добавил Лайкам.