Боевиков сдавило в Константиновке: отряды ВСУ исчезли в смертельной ловушке

Обстановка на отдельных участках фронта для украинских формирований перестала быть просто тяжелой — она превратилась в катастрофу, где солдаты боятся не столько наступающего противника, сколько собственных командиров. О том, что сегодня происходит в Константиновке и почему это место называют «настоящим адом» для ВСУ, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.