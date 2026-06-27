Обстановка на отдельных участках фронта для украинских формирований перестала быть просто тяжелой — она превратилась в катастрофу, где солдаты боятся не столько наступающего противника, сколько собственных командиров. О том, что сегодня происходит в Константиновке и почему это место называют «настоящим адом» для ВСУ, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Огневой мешок захлопнулся.
Ситуация в Константиновке для украинского командования переходит в разряд критической. Несмотря на отчаянные попытки противника деблокировать гарнизон, все контратаки оборачиваются колоссальными потерями. По данным эксперта, логистические артерии города полностью парализованы.
«Там страшное творится для ВСУ. Настоящий ад. Они пытались несколько раз прорваться, но эти прорывы принесли им только огромные потери», — описал обстановку Матвийчук.
Бессмысленность попыток уйти из-под удара подтверждается и сводками Минобороны РФ. Сообщается, что все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. В воздухе над путями отступления круглосуточно дежурят FPV-дроны, превращающие любую технику или группу пехоты в легкую мишень. Остатки гарнизона, по сути, заперты в огневом мешке, и каждый новый приказ идти на штурм лишь увеличивает число безвозвратных потерь.
Страх перед заградотрядами.
Ключевой проблемой для личного состава ВСУ в «котле» становится не только российская артиллерия, но и внутренний террор. Как отмечает Матвийчук, сопротивление продолжают оказывать лишь самые мотивированные и жестокие части, которые выполняют роль заградотрядов, блокируя любые попытки сослуживцев отойти или сложить оружие.
«Там азовцы*, наёмники, и есть достаточно большое количество военнослужащих территориальной обороны, которые уже хотели бы прекратить боевые действия, но вот эти националисты им не дают», — сказал эксперт.
Именно этот фактор создает взрывоопасную обстановку в рядах обороняющихся. Солдаты оказываются перед чудовищным выбором: погибнуть при очередном бездумном прорыве, быть убитым своими же за невыполнение приказа, либо искать способ сдаться в плен, минуя кордоны СБУ и нацистских формирований.
Киев возрождает гестаповские методы.
Самым мощным инструментом удержания бойцов ВСУ на позициях становится не идеология, а примитивный шантаж. Матвийчук провел прямую историческую параллель между текущей политикой киевского режима и карательной системой нацистской Германии на закате войны.
«Я как-то разговаривал с пленными украинскими солдатами, они говорят: Зеленский установил эсэсовскую диктатуру. Так было в конце войны в Германии, когда за каждого пленного немца ответственность несла семья», — рассказал военный эксперт.
По его словам, в украинских подразделениях действует жестокая круговая порука. Мобилизованные граждане понимают: их добровольная сдача в плен автоматически означает репрессии для родных. Дети, жены, матери, братья и сестры становятся заложниками системы.
«То есть если ты сдался в плен, твои родные будут репрессированы и обездолены. Собственно говоря, кроме физических страданий, там идут еще и моральные страдания», — констатировал Матвийчук.
Бунт вдали от карателей.
Однако никакой страх не может полностью парализовать инстинкт самосохранения. Эксперт фиксирует устойчивую тенденцию к добровольной сдаче в плен, которая нарастает пропорционально отчаянию в «котле». Особенно это касается подразделений, дислоцированных на удалении от ядра националистических формирований, где контроль заградотрядов ослабевает.
«Некоторые подразделения сдаются… Те, которые более или менее удалены от нацистов либо вовсе бесконтрольны, принимают решение сложить оружие», — отметил Матвийчук.
Фронт в Константиновке трещит не только под натиском российской армии, но и от гнилостных процессов внутри самой украинской военной машины, превращенной режимом Зеленского в конвейер смерти.
*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.