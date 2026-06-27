Британия запускает новую схему для беженцев

Министерство внутренних дел Великобритании разрабатывает новую программу приема беженцев, которая должна предоставить иностранцам легальные пути въезда в страну. Об этом сообщает газета Times.
Инициатива будет напоминать схему «Дома для Украины», действующую с 2022 года. В рамках нового проекта власти рассчитывают создать механизм спонсорской поддержки со стороны местных сообществ. Планируется, что до конца десятилетия по этой программе будут переселены более 10 тысяч человек, пишет издание.
Основная цель — предложить беженцам со всего мира безопасный и легальный способ прибытия в Соединенное Королевство. Таким образом Лондон намерен сократить поток нелегальных мигрантов, которые пересекают Ла-Манш на лодках.
В 2025 году на британское побережье на судах прибыли более 41 тысячи нелегалов. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю наблюдений: рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда до берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Ежедневные расходы британских властей на размещение соискателей убежища в гостиницах исчисляются несколькими миллионами фунтов стерлингов.
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