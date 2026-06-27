Британия запускает новую схему для беженцев

В 2025 году на британское побережье на судах прибыли более 41 тысячи нелегалов. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю наблюдений: рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда до берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Ежедневные расходы британских властей на размещение соискателей убежища в гостиницах исчисляются несколькими миллионами фунтов стерлингов.