Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

Ограничения действовали с 03:55 мск.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позже сообщил об отмене воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что над Севастополем силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Цели были уничтожены в Балаклавском районе.
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