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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.

Ограничения действовали с 03:55 мск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позже сообщил об отмене воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что над Севастополем силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Цели были уничтожены в Балаклавском районе.

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